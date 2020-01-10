Agresifliği bırakırsam futbolu da bırakırım

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, TRT Spor'a verdiği röportajda şampiyonluk şanslarını ve kendisine yönelik 'agresif' eleştirilerini değerlendirdi. Tecrübeli oyuncunun açıklamalarından önemli bölümler şöyle: Şampiyonluk istiyorsak ilk yarının üzerine çıkmayı mutlaka başarmalıyız. Benim için mevki önemli değil, sahada olayım yeter.Psikologlarla da görüşüyorum ve yardım alıyorum. Haksızlığa gelemiyorum, adalet istiyorum.Ben agresifliği bıraktığım zaman futbolu da bırakırım. Hakem hata yapınca tepki koyuyorsunuz, o da genellikle karta başvuruyor. Messi ve Ronaldo da sinirleniyor. Hakem orada daha korumacı. Burada ise kart gösterme konusunda daha rahatlar.Abdullah hocayla birbirimizi çok iyi tanıyoruz.Bu sene farklı bir lig yaşanıyor. Sivasspor'u da tebrik ediyoruz. Ancak büyük kulüplerin sezon sonuna doğru ligi ele alacağını düşünüyorum.Necip'le çok rahatımCaner Erkin, Necip Uysal'la oynadığı zaman kendisini çok rahat hissettiğini belirtirken 8-9 sene daha sahalarda olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.SON zamanlarda Milli Takım'a çağrılmadım. Neden olmadığımı bilmiyorum. Şenol Hoca ile de bu konuda hiç konuşmadık. Benimle ilgili bir açıklama yaptı. Çözemedim ne demek istediğini. Beşiktaş'la sözleşmem bitiyor. Bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum, oturur konuşuruz. Takımlarımızda ne kadar çok Türk oyuncu varsa aidiyet duygusu da o kadar fazla oluyor. Bakıyorsun sahaya 10 tane yabancı çıkıyor. Sahalarda Türk futbolcuların çoğalması avantaj.

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