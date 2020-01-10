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Aslantepe’de de köstebek mi var!

’nın imza töreni resmi hesaplardan önce servis edildi, tartışmalar büyüdü

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Aslantepe’de de köstebek mi var!

Galatasaray dün Jesse Sekidika'yı renklerine bağlarken, ortaya çıkan fotoğraf günün karesi oldu. Fatih Terim'in "Kulüpte köstebek var. Ben daha oyuncunun numarasını bilmeden başkaları biliyor" sözleri unutulmadan Sekidika'nın ilk fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Resmi hesaplardan duyurulmadan Nijeryalı'nın 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı ortaya çıkarken, Aslantepe'deki kulüp binasındaki kare sonrasında taraftarlar sosyal medyadan "Aslantepe'de de köstebek var" mesajları paylaştı. Ayrıca bazı yöneticilerin de Albayrak'ın tüm transferlerde ön planda olmasından rahatsız oldukları öğrenildi.

Sekidika, 4.5 yıllık imza atarken Nijeryalı oyuncu yıllık 250 bin Euro alacak.

Bu sezon Eskişehirspor forması ile 16 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 8 gol atarken 2 kez de asist yaptı.

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