Babel imza için Amsterdam’a gitti

JİMMY

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında 3 yıllık imza atan Ryan Babel daha bir sezonu bile dolmadan kiralandı. Hollandalı oyuncu, kariyerinin çıkışını yaptığı eski kulübü Ajax ile her konuda anlaşırken dün de Amsterdam'a gitti. Babel'in sezon sonuna kadar Ajax'ta kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi. Süper Lig'de ilk yarıda 15 maça çıkan ve toplamda 20 kez G.Saray forması giyen deneyimli oyuncu 5 kez ağları havalandırdı. Babel için Ajax kiralama bedeli ödemeyecek.Operasyon sırası yerlilere geldi. Emre Mor'a kulüp bulmasını söyleyen sarı-kırmızılı takımda Jimmy Durmaz'ın da üstü çizildi. Kayserispor'un kiralamak istediği Jimmy'den teklifi değerlendirmesi istenecek. Saracchi transferiyle forma şansı kalmayan Emre Taşdemir'in de ayrılma ihtimali olduğu öğrenildi.