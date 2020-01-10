Beşiktaş, Aleksandar Prijovic ile prensip anlaşmasına vardı

TFF harcama limitine takılan ve transfer yapabilmesi için oyuncu satıp bütçe oluşturması gereken Beşiktaş'ta gündeme gelen son forvet adayı Aleksandar Prijovic oldu. Siyah-beyazlıların 2014-15 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen ve şu anda fubtol hayatını Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında sürdüren Sırp golcü ile menajeri vasatısıyla transfer görüşmesi yaptığı ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bütçesi olmayan Beşiktaş, bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Prijovic'in de kulübüyle ipleri kopardığı ve alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı belirtildi.

BOLULU İBRAHIMOVIC!

Boluspor forması giydiği dönemde, 1.91 metrelik boyu ve stili nedeniyle İbrahimovic'e benzetilen Prijovic'e 'Bolulu İbra' lakabı takılmıştı.

CENK TOSUN CRYSTAL PALACE'TA

Beşiktaş eski golcü Cenk Tosun'a yaptığı ikinci tekliften de olumsuz yanıt aldı. Everton'un Türk yıldızının Crystal Palace ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Cenk, İngiliz ekibiyle 6 aylık kiralık sözleşmesi imzalayacak.

KARIUS KAZAK ÇIKTI!Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuk olan Loris Karius, "Kız arkadaşın isterse saçlarını keser misin?" sorusuna "Kimin ne dediği önemli değil. Kendim istersem yaparım" yanıtını verdi. Takımdaki en yakışıklı üç oyuncunun Victor Ruiz, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens olduğunu söyleyen Alman eldiven; kebap, baklava ve menemeni çok sevdiğini de dile getirdi. Karius, futbolu bıraktıktan sonra restoran açabileceğini sözlerine ekledi.

ŞENOL GÜNEŞ ANTALYA'DA

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da kamp yapan takımlardan Rize ve Beşiktaş'ı ziyaret etti. Avcı'yla görüşen Güneş'in milli oyuncular hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Beşiktaş, Türk kökenli genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Hollanda'nın Fortuna Sittard Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı.