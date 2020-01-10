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ilk transferini yaptı! Guilherme ile anlaştı

2018-2019 sezonunun başında 'un Benevento'dan kadrosuna kattığı ve ekibinde forma giydiği süre boyunca etkili performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Guilherme, 'ın yolunu tutuyor.Guilherme'nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 23:46
Beşiktaş ilk transferini yaptı! Kara Kartal Guilherme ile anlaştı

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.

Akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Guilherme'nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

"Konuyla ilgili bilgim yok. Bizimle beraber kendisi kampta. Bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum. Oyuncu kaybedecek durumda değiliz. Çünkü çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Oyuncu kaybedersek mutlaka yerine birini koymamız gerekecek. Ama bunu biraz da zaman gösterecek. 1 hafta içinde birçok şey netleşecek. Devre arası oyuncu bulmak da zor. Kimse iyi oyuncusunu sana devre arası vermez. İyi transferler olmuyor devre arası Türkiye'de… Belli başlı oyuncu grubu geliyor, genelde menajerler getiriyor. Sonra o oyuncuları millet paylaşıyor. Bize de ne düşerse alacağız."

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Beşiktaş ilk transferini yaptı! Kara Kartal Guilherme ile anlaştı
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