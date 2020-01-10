Süper Lig 2. devre hazırlık maçları kapsamında Galatasaray, Adana Demirspor geliyor. Bu heyecanlı geçecek mücadeleyi takip etmek ve maçın detaylarını öğrenmek isteyen sporseverler arama motorlarında Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? sorularıyla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Diğer yandan Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in karşılaşmanın ilk 11'inde yeni transferlere forma şansı vermesi beklenirken, Henry Onyekuru rahatsızlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maçla ilgili tüm bilgiler…

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig 2. Yarı Galatasaray Adana Demirspor hazırlık karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;