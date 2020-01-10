Önümüzde kimse duramaz

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR

KANGA

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa ve kaleci Uğurcan Çakır, Antalya'da medyanın sorularını yanıtladı. İşte iki futbolcunun açıklamalarından satır başları:İlk yarıda bazı maçlarda çok ufak detaylardan puanlar kaybettik.Puan tablosuna baktığımızda takımların yakın olduğunu görüyoruz. Ancak ikinci yarı daha zorlu geçecek ve buna hazırız. Ünal hocamıza teşekkür ederiz. Değişimler zorlukları da beraberinde getirir.Sözleşme için konuşmak istemiyorum. Detayları menajerim biliyor.Ben kendi işime odaklanmak istiyorum. Trabzonspor'da hepimizin bir hayali var. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz.O yüzden buradayız ve o yüzden mücadele veriyoruz.Onların temposu bizi de yukarı çekecek.İlk yarıda iyi puan topladık ama daha fazlasını da yapabilirdik. Takımda arkadaşlık çok iyi. Kariyerli, lider vasıflı oyunculara sahibiz. Bu da işimizi kolaylaştırıyor.Adımın Avrupa'dan takımlarla anılması beni de mutlu ediyor.Gerisine başkanımız karar verir. Her Türk gencinin içinde vatan sevgisi vardır. Ben de öyleyim.Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı çok istiyorum.Grupta şansımızı fazla görüyorum.Başkan Ağaoğlu, Almanya'daki tedavisine ara verip, Antalya'ya gelen Abdülkadir'e, "Yeni transfer gelecek demiştim. Saçını sarıya boyasaydın" diye takıldıTrabzonspor'un Antalya kampında dün sürpriz bir ziyaretçi vardı. Abdülkadir Ömür Almanya'daki tedavisine kısa bir ara vererek kampa katıldı. Burada yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir görüşme yapan Abdülkadir Ömür, barbekü partisini de kaçırmadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da genç futbolcuya,diye takıldı. Abdülkadir Ömür'ün iki gün boyunca takımla olacağı ardından tedavisine devam etmek içinTrabzonspor, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi. Başkan Ağaoğlu, basın mensuplarının zor şartlarda çalıştığını iyi bildiğini belirterek, "Bir gün öncesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlamak istedik" dedi.STOKE City'den Ndiaye'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'un 10 numara transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. France Football'un haberine göre Trabzonspor, Guelor Kanga için Sparta Prag'ın kapısını çaldı. Bu sezon ligde 17 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Kanga, gol krallığı yarışında üç futbolcuyla birlikte zirvede yer alıyor.