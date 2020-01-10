Önümüzde kimse duramaz

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa ve kaleci Uğurcan Çakır, Antalya'da medyanın sorularını yanıtladı. İşte iki futbolcunun açıklamalarından satır başları: SOSA:
İlk yarıda bazı maçlarda çok ufak detaylardan puanlar kaybettik. İkinci yarıda bu detaylara takılmadan hedefe gitmek istiyoruz.
Puan tablosuna baktığımızda takımların yakın olduğunu görüyoruz. Ancak ikinci yarı daha zorlu geçecek ve buna hazırız. Ünal hocamıza teşekkür ederiz. Değişimler zorlukları da beraberinde getirir. Hüseyin hocamızı destekleyip ona yardımcı olmalıyız.
Sözleşme için konuşmak istemiyorum. Detayları menajerim biliyor. Bu gibi konular saha içine zarar verebilir.
Ben kendi işime odaklanmak istiyorum. Trabzonspor'da hepimizin bir hayali var. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu hayali hep beraber gerçekleştirmek istiyoruz.
O yüzden buradayız ve o yüzden mücadele veriyoruz. Gençler bizim hazinemiz.
Onların temposu bizi de yukarı çekecek.
UĞURCAN ÇAKIR:
İlk yarıda iyi puan topladık ama daha fazlasını da yapabilirdik. Takımda arkadaşlık çok iyi. Kariyerli, lider vasıflı oyunculara sahibiz. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Bu yardımlaşma ile oynarsak önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum.
Adımın Avrupa'dan takımlarla anılması beni de mutlu ediyor. Ancak benim tek amacım Trabzonspor'a hizmet etmek.
Gerisine başkanımız karar verir. Her Türk gencinin içinde vatan sevgisi vardır. Ben de öyleyim. O yüzden kolumda Türk bayrağı dövmesi var.
Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı çok istiyorum. Ayrıca rakiplerin de çok güçlü olduğunu düşünmüyorum.
Grupta şansımızı fazla görüyorum.
YENİ TRANSFER KAMPTA!
Başkan Ağaoğlu, Almanya'daki tedavisine ara verip, Antalya'ya gelen Abdülkadir'e, "Yeni transfer gelecek demiştim. Saçını sarıya boyasaydın" diye takıldı
Trabzonspor'un Antalya kampında dün sürpriz bir ziyaretçi vardı. Abdülkadir Ömür Almanya'daki tedavisine kısa bir ara vererek kampa katıldı. Burada yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir görüşme yapan Abdülkadir Ömür, barbekü partisini de kaçırmadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da genç futbolcuya, "Yeni transfer gelecek demiştim. Saçını sarıya boyasaydın"
diye takıldı. Abdülkadir Ömür'ün iki gün boyunca takımla olacağı ardından tedavisine devam etmek için tekrar Almanya'ya döneceği ifade edildi.
TRABZONSPOR GAZETECİLER GÜNÜNÜ UNUTMADI
Trabzonspor, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi. Başkan Ağaoğlu, basın mensuplarının zor şartlarda çalıştığını iyi bildiğini belirterek, "Bir gün öncesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlamak istedik" dedi.
TRABZONSPOR KANGA İÇİN TEKLİF YAPTI
STOKE City'den Ndiaye'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'un 10 numara transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. France Football'un haberine göre Trabzonspor, Guelor Kanga için Sparta Prag'ın kapısını çaldı. Bu sezon ligde 17 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Kanga, gol krallığı yarışında üç futbolcuyla birlikte zirvede yer alıyor.