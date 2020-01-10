Fikret Orman’a ibra şoku

Beşiktaş'ta Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar olan son bir yıllık hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı ibra edilmedi. Dönemin yönetim kurulu üyeleri tek tek ibra edilirken, Fikret Orman hakkındaki karar oy birliği ile alındı.
Böylece Orman için mahkeme yolu açılmış oldu.
A.Ş. BAŞKANLIĞINA TORUNOĞULLARI SEÇİLDİ
Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bugün saat 11.00'de konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi
. Çebi'nin
yanı sıra ikinci başkan Adnan
Dalgakıran ve genel sekreter
Mesut Urgancılar'ın Beşiktaş
A.Ş.'de yer almaması tepkilere
neden oldu. Anonim şirketin başına
ise mevcut yönetimden Erdal
Torunoğulları seçildi.
BÜTÜN VATANDAŞLAR DAVA HAKKINA SAHİP
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. borsaya açık bir şirket olduğu için Fikret Orman'a yönelik dava açma hakkı sadece şirket yönetim kurulu, hissedarlar, kulüp yönetimi ve kongre üyelerinde bulunmuyor. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da konuyla ilgili olarak tespit edilecek bir usulsüzlükten dolayı hukuk yolunu kullanma hakkına sahip.