Fikret Orman’a ibra şoku

Beşiktaş'ta Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar olan son bir yıllık hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı ibra edilmedi.Böylece Orman için mahkeme yolu açılmış oldu.. Çebi'ninyanı sıra ikinci başkan AdnanDalgakıran ve genel sekreterMesut Urgancılar'ın BeşiktaşA.Ş.'de yer almaması tepkilereneden oldu. Anonim şirketin başınaise mevcut yönetimden ErdalTorunoğulları seçildi.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. borsaya açık bir şirket olduğu için Fikret Orman'a yönelik dava açma hakkı sadece şirket yönetim kurulu, hissedarlar, kulüp yönetimi ve kongre üyelerinde bulunmuyor. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da konuyla ilgili olarak tespit edilecek bir usulsüzlükten dolayı hukuk yolunu kullanma hakkına sahip.

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