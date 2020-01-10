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’a ibra şoku

Karar, 01.06.2018 - 31.5.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy birliği ile alındı. dışındaki dönemin diğer üyeleri ise tek tek ibra edildi

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Fikret Orman’a ibra şoku
Beşiktaş'ta Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar olan son bir yıllık hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı ibra edilmedi. Dönemin yönetim kurulu üyeleri tek tek ibra edilirken, Fikret Orman hakkındaki karar oy birliği ile alındı. Böylece Orman için mahkeme yolu açılmış oldu.

A.Ş. BAŞKANLIĞINA TORUNOĞULLARI SEÇİLDİ
Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bugün saat 11.00'de konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Çebi'nin yanı sıra ikinci başkan Adnan Dalgakıran ve genel sekreter Mesut Urgancılar'ın Beşiktaş A.Ş.'de yer almaması tepkilere neden oldu. Anonim şirketin başına ise mevcut yönetimden Erdal Torunoğulları seçildi.

BÜTÜN VATANDAŞLAR DAVA HAKKINA SAHİP
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. borsaya açık bir şirket olduğu için Fikret Orman'a yönelik dava açma hakkı sadece şirket yönetim kurulu, hissedarlar, kulüp yönetimi ve kongre üyelerinde bulunmuyor. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da konuyla ilgili olarak tespit edilecek bir usulsüzlükten dolayı hukuk yolunu kullanma hakkına sahip.

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Fikret Orman’a ibra şoku
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