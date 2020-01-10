İşte her yönüyle ‘Takım Harcama Limitleri’

1- TFF tarafından güncellenen harcama limiti nedir?

TFF'nin iflas etmiş kulüpleri kurtarmak ve kulüplerin finansal yapılarını sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yaptığı bir düzenlemedir. Bu düzenleme, futbolcu, teknik kadro, menajer ücretleri ve tüm transfer harcamalarını, kulüplerin finansal durumuna göre hesaplanan limitlerde sınırlayarak kontrol altında tutmaya yarar.

2- Hesaplama limitlerinin hesaplaması nasıl yapılıyor?

Kulüplerin son 3 sezonu kapsayan finansal tablolarındaki verilere, enflasyon düzeltme kat sayısı uygulanarak 2019-2020 sezonu bütçesi hazırlandı ve harcama limiti de bu bütçe baz alınarak hesaplandı. Hesaplama, gelir-gider farkı ve net borç / net faaliyet gelir rasyosu üzerinden olmak üzere iki farklı yöntem ile yapılıyor. Geçiş sezonu olması dolayısıyla bu sezon iki yöntemin ortalaması alınacak olup, 2020-2021'den sonra hesaplamada düşük olan rakam limit olarak belirlenecek. Ayrıca sapma oranı da gelecek yıl %30'dan, %15'e düşecek.

Gelirler: Maç günü, sponsorluk ve reklam, yayın gelirleri ile diğer faaliyet gelirlerinden oluşurken, transfer ve UEFA gelirleri ile duran varlık satış karı ve duran varlık değerleme farkları dikkate alınmıyor.

Giderler: Ürün satış maliyetleri, diğer personel giderleri, diğer faaliyet giderleri ile finansman giderlerinden oluşurken, futbolcu ve teknik kadro ücret giderleri hesaplamada dikkate alınmayacak. Transferde zarar edilmesi halinde hesaplamaya dahil edilmediği gibi, direkt olarak limitten düşülecektir. Kulüplerin, bankalara yapacağını anapara ödemeleri de takım harcama limitinden düşülecektir.

3- Kulüplerin limitleri hangi yolla artış gösterebilir?

Kulüplerin limitlerini 4 şekilde arttırıyorlar. Kulüpler hedeflenenin üzerinde gelir elde etmeleri, sermaye arttırmaları, UEFA'da gruplara kalmanın kesinleşmesi ve transfer gelirlerinin giderlerinden fazla olması halinde gelirlerin üçte biri kadar limit arttırabiliyorlar. Burada istisna UEFA gelirlerinde var. UEFA gelirlerinde, kulüplerin başvurmasına gerek kalmadan, kurul, ilgili kulüplerin limitlerini kendisi arttırıyor.

4- Kulüp Lisans Kurulu'nun üyeleri kimlerden oluşuyor?

Kulüp Lisans Kurulu yapısında yeminli mali müşavir, bağımsız denetçi, avukat ve 3 ekonomistin de olma şartı getirildi. Şu anda kurulda Bankalar Birliği'nden 3 temsilcinin ekonomist kimlikleriyle görev almaları dikkat çekiyor. Kurulun kulüplere lisans vermeme, ihtar, transfer yasağı ve puan silme yetkileri var.