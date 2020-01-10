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'den 'a şok sözler!

'da ara dönemi hızlı bir şekilde başlarken, şimdiden 3 isim kadroya katıldı. Sarı-kırmızılılar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferlerini bitirdi. Aslan ayrıca ligin ilk yarısında lisans çıkarılmayan Emre Akbaba ve Martin Linnes'in de lisansını çıkarttı ve bu iki isimden ligin ikinci yarısında faydalanabilecek. Galatasaray'da bir yandan bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılardan ilk olarak ayrılan isim ise oldu. Babel, eski takımı Ajax'a kiralık olarak transfer oldu. Galatasaray'a sezon başında Fulham'dan gelen Ryan Babel, 5 golle bu sezon Galatasaray'ın en çok gol atan ismi konumundaydı. ayrılığın ardından basınına açıklamalarda bulunurken, Galatasaray'a şok sözler söyledi. İşte Galatasaray'ın Babel transferinde yaşananlar ve yıldız futbolcunun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 10.1.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 10:36
Ryan Babel'den Galatasaray'a şok sözler!

ara dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. Aslan, Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna kattı. Bu transferlerin yanında Galatasaray'ın bir stoper almasına da kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölgeye ve Murillo isimlerinden birini düşünen sarı-kırmızılılar, ayrıca bir forvet arayışında. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmelerin ardından takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanıyor. Sarı-kırmızılılarda Saracchi ve Linnes'in takıma katılması, Nagatomo ve Mariano'yu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray'dan ilk ayrılan isim oldu...

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Ryan Babel'den Galatasaray'a şok sözler!
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