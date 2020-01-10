Ryan Babel'den Galatasaray'a şok sözler!

Galatasaray ara transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. Aslan, Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna kattı. Bu transferlerin yanında Galatasaray'ın bir stoper almasına da kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölgeye Mert Çetin ve Murillo isimlerinden birini düşünen sarı-kırmızılılar, ayrıca bir forvet arayışında. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmelerin ardından takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanıyor. Sarı-kırmızılılarda Saracchi ve Linnes'in takıma katılması, Nagatomo ve Mariano'yu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray'dan ilk ayrılan isim Ryan Babel oldu...