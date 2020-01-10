Transferde mutlu son

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Galatasaray, 3 yeni transferle ikinci yarı için kadrosunu güçlendirirken bir taraftan da takımın yaş ortalamasını düşürdü.ve teknik direktör Fatih Terim'in de öz eleştiri yaptığı bu konu için yapılan hamleler, sonrasındaKısa süre içinde 33'er yaşındaki Yuto Nagatomo, Mariano ve Ryan Babel'in resmi ayrılığı beklenirken,Yeni transferler ise gençlikleri ile öne çıkıyor.En az 10'ar yaş genç oyuncularla aynı mevkileri takviye eden sarı-kırmızılılar ayrıca