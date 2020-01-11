Ali Koç'tan bomba sözler!

GÜRGENÇ

1907 Fenerbahçe Derneği'nin düzenlediği 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları'nın 2020 yılındaki ilk konuğu sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç oldu. Koç, video gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'le Zorlu Center'daki görüşmesi hakkında bilgi verdi. Ali Koç, Alp'insözleriyle ilgili olarak "Alp ile yapılan görüşmelerin sonucunda ikna olmadım" ifadesini kullandı.dile getiren Başkan Koç, kulübün mali durumu hakkında ise "Önemli bir borç yükünün altındayız.Mali durumu düzeltmezsek şampiyon olsak bile Avrupa'ya gidememe durumumuz var" açıklamasını yaptı.BAŞKAN Ali Koç'tan, kulüpten izinsiz Twitter hesabı açıp, "Falette transferini başkan yaptı" paylaşımında bulunan Damien Comolli'ye de tepki geldi. Koç, "Comolli'nin Twitter hesabı açmasından rahatsızlık duydum. Sonradan haberim oldu. Kendisini İstanbul'a çağırdık ve uyardık. Kendisini savunmasına gerek yok, onu biz zaten koruruz, merak etmesin. Buna gerek yoktu. Fallette transferi ile ilgili verdiği bilgi doğru. Bu transferi ben ve yönetim kurulu gerçekleştirdi. Falette'ye güveniyorum, başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.DAMIEN Comolli'nin Twitter hesabını yönetmekle suçlanan ve bu nedenle görevine son verilen asistanı Selinay Gürgenç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu: "En hafif tabiri ile günah yaptınız.F.Bahçe'ye nasıl zarar vermeden yaparımı düşünmekle meşgulüm şu an. Öyle güzel mesajlar aldım ki, ben sizin F.Bahçeliliğiniz'e ve beni onun içinde koyduğunuz yere kurban olurum.