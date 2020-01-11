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Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi ile karşı karşıya geliyor. 18.00'de başlayan ve Sueno Hotels Delux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 18:23
CANLI | Galatasaray - Adana Demirspor

Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 7. sırada tamamlayan ve ikinci yarı öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşıyor. 18.00'de başlayan ve Sueno Hotels Delux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Emin Barlas ve Kadir Akıllı yapıyor.

Galatasaray 1-0 Adana Demirspor
8' Sofiane Feghouli

İlk 11'ler

Galatasaray: Okan, Linnes, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Seri, Belhanda, Feghouli, Falcao

Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Hasan Kılıç, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Traore, Aosman, Vedat Bora, Volkan Şen, Erkan Zengin, Gladkyy

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CANLI | Galatasaray - Adana Demirspor
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