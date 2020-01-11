CANLI | Galatasaray - Adana Demirspor

Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 7. sırada tamamlayan ve ikinci yarı öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşıyor. 18.00'de başlayan ve Sueno Hotels Delux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Emin Barlas ve Kadir Akıllı yapıyor.

Galatasaray 1-0 Adana Demirspor

8' Sofiane Feghouli

İlk 11'ler

Galatasaray: Okan, Linnes, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Seri, Belhanda, Feghouli, Falcao

Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Hasan Kılıç, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Traore, Aosman, Vedat Bora, Volkan Şen, Erkan Zengin, Gladkyy