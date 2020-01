Düdük çaldı, maç başladı herkes çıkıp kendisini aklasın

Futbol A.Ş.'yi taahhüt altına sokan konularda sadece sayın başkanın imzası var. Hukuken ne gerekiyorsa yapacağızAhmet Nur Çebi, selefi Fikret Orman'ın ibra edilmemesi ve Beşiktaş'ın diğer gündemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Bir önceki döneminde 10 milyon TL kâr eden bir şirketin bir sonraki senede 307 milyon TL zarar etmesinin ardından ibra edilmemesi gerektiğini biz de biliyoruz" diyen Çebi, şunları söyledi:Futbol A.Ş.'yi taahhüt altına sokan imzaları sayın başkanın imzaladığını ifade ettik. Hukuken ne gerekiyorsa yapacağız. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Düdük çaldı, maç başladı, çıkıp herkes kendini aklasın.Seçilenlerin 3 tanesi benim yol arkadaşım. Biz koltuklar için buraya gelmedik. Yanlışları önlemek için plan ve tarz hazırladık. Sorumluluktan mı kaçıyorsunuz diyenlere:Beşiktaş JK'nın vergi ve SSK borcu, Futbol A.Ş.'den daha fazla. Her 6 ayda bir borçlarını ve SSK'ları çözmek zorundadır. Oradaki borç Beşiktaş Kulübü'nün yanında sıfır kalır. Biz Beşiktaş için feda etmeye geldik. Hiçbir şeyden kaçmıyoruz.Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlar, transfer komitesi başkanlığı yaptı. Futbol ile ilgili kararlarda başkandan her türlü imzayı aldılar.Beşiktaş'ın ağır bir yükü var. Maddi manevi, idari her türlü sorununu çözmek için yola devam ediyorum. Benim tercihim Erdal Torunoğulları'nın Futbol A.Ş.'nin başına geçmesi ama kararı kendileri alacaklar.Sizin bize tanıdığınız limitlerde o tarihlerde faizler %20'lerdeyse ve şimdi 13'lere düştüyse o hakkı bize vermenizi istiyoruz.Biz bu konuda müracaat ettik. 'Değerlendiriyoruz' diyorlar. Ayın 30'unda alınacak bir kararda, diğer tarafa el altından 'Siz yürüyün' demiş olursunuz.. Faizler düşerse çok çok rahatlarız. 25-30 milyon TL olacağını düşünüyorum. O da 6 ay için iyi bir rakam. Önümüzü açar. 307 milyon zarar olmasaydı, şu anda transferlerimiz bitmişti.

BUGÜN NELER OLDU