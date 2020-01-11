Galatasaray ilk maçtan gözdağı verdi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, hazırlık dönemindeki ilk maçında Altay ile karşı karşıya geldi. Sabah Antalya'ya giden sarı-kırmızılılar, direkt olarak sahaya çıkarken 3-1'lik galibiyet elde ettiler.52'de Belhanda ve 62'de Emre Akbaba ile farkı açan Aslan'a, Altay'ın yanıtı 72'de Hakan'ın tek golü ile oldu.Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, gündemlerinde Arda Turan transferinin olmadığını söyledi. Günay, "Son yaptığımız transfer toplantımızda bu konuda bir değerlendirme olmamıştır.dedi.