Galatasaray ilk maçtan gözdağı verdi

Galatasaray, hazırlık dönemindeki ilk maçında Altay ile karşı karşıya geldi. Sabah Antalya'ya giden sarı-kırmızılılar, direkt olarak sahaya çıkarken 3-1'lik galibiyet elde ettiler. İlk yarıda as oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile oynayan G.Saray, Falcao'nun 8'de penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Terim, ikinci yarıda takımın tamamını değiştirdi.
52'de Belhanda ve 62'de Emre Akbaba ile farkı açan Aslan'a, Altay'ın yanıtı 72'de Hakan'ın tek golü ile oldu.
ARDA İLE İLGİLİ TALEP YOK
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, gündemlerinde Arda Turan transferinin olmadığını söyledi. Günay, "Son yaptığımız transfer toplantımızda bu konuda bir değerlendirme olmamıştır. Teknik heyetimizden de böyle bir talep gelmedi. Arda'nın kendisinden de menajerinden de bir transfer teklifi olmadı"
dedi.