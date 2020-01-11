Guilherme Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme ve kulübü Benevento Calcio ile anlaştı. TFF, siyah-beyazlıların faiz itirazına olumlu yanıt verirse, transfer açıklanacak. 28 yaşındaki Brezilyalı on numara, İtalya 2. Lig ekiplerinden Benevento'nun futbolcusu ancak Yeni Malatya'da kiralık oynuyor.
Sözleşmesinde bulunan özel maddeyle alınacak futbolcu için Yeni Malatya'nın hocası Sergen Yalçın, "Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor. Ben kalmasını istiyorum ama Beşiktaş'a giderse de ona dur diyemeyiz."