Jailson: Kalede bile oynayabilirim

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Jailson "Fenerbahçe'den ayrılmayı asla istemem.Kontratımın sonuna kadar burada kalmak ve şampiyonluk yaşayıp," dedi. Gerçek mevkiinin ön libero olduğunu dile getiren Jailson, "Ancak hocamın nerede ihtiyacı olursa orada oynamaya hazırım. Gerekirse kalede bile görev yapabilirim. Arkadaşlarım artık benidiye çağırıyor. Savunma pozisyonuna da her geçen gün biraz daha adapte oluyorum" ifadelerini kullandı. Luiz Gustavo'yu Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı dönemden beri takip ettiğini belirten Jailson, "Minnettar ve mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.