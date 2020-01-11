Jailson: Kalede bile oynayabilirim

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Jailson "Fenerbahçe'den ayrılmayı asla istemem. Ailem ve ben burada çok mutluyuz.
Kontratımın sonuna kadar burada kalmak ve şampiyonluk yaşayıp, Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum
" dedi. Gerçek mevkiinin ön libero olduğunu dile getiren Jailson, "Ancak hocamın nerede ihtiyacı olursa orada oynamaya hazırım. Gerekirse kalede bile görev yapabilirim. Arkadaşlarım artık beni 'Joker'
diye çağırıyor. Savunma pozisyonuna da her geçen gün biraz daha adapte oluyorum" ifadelerini kullandı. Luiz Gustavo'yu Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı dönemden beri takip ettiğini belirten Jailson, "Onunla aynı forma altında buluşmak benim için onur.
Minnettar ve mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.