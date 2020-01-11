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Mario ile anlaştı

'in ikinci yarısında başarılı bir dönem geçirerek kümede kalmayı hedefleyen , kadrosuna bir isim daha kattı. Sarı-kırmızılı ekip takımında forma giyen ile anlaşmaya vardı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.1.2020 15:05
Kayserispor Mario ile anlaştı

Kayserispor, dış transferde Mario Situm ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı takım, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Mario Situm ile anlaşmaya vardı. Mario Situm ile kiralık olarak Kayserispor forması giyecek. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin kadroda görmeyi çok istediği isimlerden birisi olan Mario Situm, hafta başında Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak.

MARIO SITUM KİMDİR?

Kayserispor'un yeni transferi Mario Situm, 27 yaşında. 4 Nisan 1992 doğumlu olan Situm, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyor. Bu sezon 13 maçta 892 dakika oynayan Situm, 2 de asist yaptı. İtalya'nın Spezia, Polonya'nın Lec Poznan takımlarında kiralık olarak oynayan Mario Situm'un kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dinamo Zagreb takımında 90 maça çıkan Situm, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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Kayserispor Mario ile anlaştı
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