Kupa şöleninin hakemleri belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 14-15-16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalar A Spor'dan naklen ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçların hakemleri şu şekilde:M.Başakşehir-Kırklareli Mustafa ÖğretmenoğluAntalyaspor-Göztepe Volkan BayarslanKayserispor-Fenerbahçe Bahattin ŞimşekÇ.Rizespor-Galatasaray Halis ÖzkahyaA.Alanyaspor-Kasımpaşa T.Kaan NumanoğluDG.Sivasspor-Y.Malatya Özgür YankayaErzurumspor-Beşiktaş Koray GençerlerTrabzonspor-Denizlispor Suat Arslanboğa