Kupa şöleninin hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 14-15-16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalar A Spor'dan naklen ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçların hakemleri şu şekilde:
Ç.RİZE-GALATASARAY ÖZKAHYA'NIN
M.Başakşehir-Kırklareli Mustafa Öğretmenoğlu
Antalyaspor-Göztepe Volkan Bayarslan
Kayserispor-Fenerbahçe Bahattin Şimşek
Ç.Rizespor-Galatasaray Halis Özkahya
A.Alanyaspor-Kasımpaşa T.Kaan Numanoğlu
DG.Sivasspor-Y.Malatya Özgür Yankaya
Erzurumspor-Beşiktaş Koray Gençerler
Trabzonspor-Denizlispor Suat Arslanboğa