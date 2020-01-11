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Kupa şöleninin hakemleri belli oldu

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Kupa şöleninin hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 14-15-16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalar A Spor'dan naklen ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçların hakemleri şu şekilde:

Ç.RİZE-GALATASARAY ÖZKAHYA'NIN
M.Başakşehir-Kırklareli Mustafa Öğretmenoğlu
Antalyaspor-Göztepe Volkan Bayarslan
Kayserispor-Fenerbahçe Bahattin Şimşek
Ç.Rizespor-Galatasaray Halis Özkahya
A.Alanyaspor-Kasımpaşa T.Kaan Numanoğlu
DG.Sivasspor-Y.Malatya Özgür Yankaya
Erzurumspor-Beşiktaş Koray Gençerler
Trabzonspor-Denizlispor Suat Arslanboğa
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Kupa şöleninin hakemleri belli oldu
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