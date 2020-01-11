Şenol Güneş: Daha çok futbolcu çıkarmalıyız

Antalya'da bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş dün de Galatasaray'ın kampını ziyaret etti. Güneş, Fatih Terim ve sarı-kırmızılı teknik heyete başarılar diledi. Bu arada A Spor'a
konuşan Güneş şunları söyledi: "17 takımı ziyaret ettim. Dertlerini dinledim. Futbolun konuşulduğu ve yarışıldığı bir sezon diliyorum
. Bugün kulüplerin krizleri var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye'den daha çok futbolcu çıkmalı. Bu halimizle Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Daha çok gayret göstermeliyiz. Yeni oyuncuları bulmaya çalışıyoruz.
Bu turnuvadan alacağımız tecrübeyi Dünya Kupası'na taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.