Şenol Güneş: Daha çok futbolcu çıkarmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş dün de Galatasaray'ın kampını ziyaret etti. Güneş, Fatih Terim ve sarı-kırmızılı teknik heyete başarılar diledi. Bu aradakonuşan Güneş şunları söyledi:. Bugün kulüplerin krizleri var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye'den daha çok futbolcu çıkmalı. Bu halimizle Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Daha çok gayret göstermeliyiz.Bu turnuvadan alacağımız tecrübeyi Dünya Kupası'na taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.