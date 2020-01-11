Son dakika: Galatasaray, Ryan Babel transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Ryan Babel'in sezon sonuna kadar kiralanması için Hollanda ekibi Ajax ile 1 milyon 550 bin Euro karşılığında anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü, Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."

Sezon başında yıllık 2,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol attı.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) geride kalan 18 maçta 44 puan toplayan Axaj, sıralamanın zirvesinde bulunuyor.