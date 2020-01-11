Süper ikili iş başında

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani Tiran'ı 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin kamp yaptığı otelde oynanan müsabakada galibiyeti getiren golü 22'nci dakikadakaydetti.Hazırlık maçında özellikle yeni transferorta sahada her topun bordo-mavililerde kalmasını sağladı. Savunma zaafları ise yine dikkat çekti.Trabzonspor'da Sturridge ilk yarıda sakatlanıp oyundan çıktı. Yıldız futbolcunun ilk kontroller sonrası durumunun ciddi olmadığı bildirildi.Trabzonspor Kulübü, son günlerde gündemde olan "Harcama Limitlerinin Esnetilmesi" konusu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordomavililer, limitlerin %30'dan 40'a çıkmasına tepki gösterdikleri gibi, bu konuda da duruşlarının aynı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının kendi koydukları ve tüm futbol ailesinin sezon başında kabul ettiği kurallardan ve bu kuralların edimlerinden asla taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile "Harcama limitlerinin esnetilmesi" konusunda yaşanan süreci yakinen takip ettiğimizi ve herhangi bir kural dışılığa kesinlikle izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız."

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