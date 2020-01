VAR kullanılmasaydı Sivasspor lider olamazdı

Çocukluk yıllarında başlayan futbol sevdasının peşinden koşan ve kariyerinin ilk adımlarını Galatasaray altyapısında atan, şimdi Aytemiz Alanyaspor'da hedeflerini kovalıyor. En büyük hayallerinden biri olan A Milli formayı da sırtına geçirmeyi başaran 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Antalya'da'un konuğu oldu. İlk transfer teklifini aldığı zaman,dediği Alanya'da 7. sezonunu geçiren* Benim transferime vesile olan hoca Mehmet Altıparmak'tır. Bana ilk söylediğinde espri olarak, 'Ben Alanya'ya tatile bile gitmedim' demiştim.* Sezonun ilk yarısında 29 puan yaptık. Hedef koymuyorum ama 60 puan yapacak kalitemiz var.* VAR'ın futbolun heyecanını biraz kaybettirdiği gerçek. Herkes farklı bir görüş belirtse de bence güzel bir uygulama.* Ozan Tufan, F.Bahçe'den bize ilk geldiğinde psikolojik olarak iyi durumda değildi. Bir otelde kamp yapıyorduk. Yanıma oturdu, o esnada hava kötüydü ve şimşekler çakıyordu. Bana döndü vediye sordu.Şimdi Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı. İnşallah daha iyi duruma gelir. Onunla gurur duyuyorum.* Salih Uçan için de benzer bir hikâye var.Biz herkesi parlatıyoruz! Salih de başlarda oynayamadı. G.Saray maçında sonradan girip iyi oynadı, sonra tempo yakaladı ve son maçlarda 11 oynamaya başladı.Hocamız için herkes defansif oynatıyor diyor ama biz en çok gol atan takımlardan biriyiz. Ayrıca en az gol yiyen ikinci takımız. Bunu sağlayan Erol hocanın disiplin anlayışı.* Alanya'ya geldiğim gün biri bana A Milli Takım'a seçileceğimi söylese inanmazdım. Ama bugüne gelmek için çok çalıştım, çok sabrettim. Şimdi A Milli Takım'a seçildim. Bana bu şansı Şenol Güneş verdi.* EURO 2020 için çok heyecanlıyım. Kadroda olmayı çok istiyorum. Kurada kimin çıktığını hiç önemsemiyorum. Takımda harika bir aile ortamı var. Bu pozitif enerjiyle son dakikalarda maçlar kazandık, Dünya Şampiyonu Fransa ile kafa kafaya iki maç oynadık. Bence bu takım başarıyı hak ediyor. İtalya'yı yenebiliriz.* Emre Belözoğlu bir efsane. Milli Takım'da Şenol hocadan sonra bazen bizimle konuşuyor ve direkt damardan giriyor! Kendisine inanılmaz bakıyor, hâlâ mermi gibi. Her sabah 7'de kalkıyor. Fitness'ı aksatmaz. Hiç ekmek yemez. Kalori hesabı yapar. Maçtan iki gün de önce et yemez.* Lig yarışında Sivasspor ekstra bir çıkış yaptı. Özellikle Türk oyuncuları çok iyi. Ama bence yarışta Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe bir tık daha önde gibi duruyor. Tabii biz de sonuna kadar kovalayacağız. Şampiyonluk olmasa da mutlaka Avrupa hedefliyoruz.* Benim burada 7. sezonum. İlk geldiğimde 2. Lig B kategorisindeydik. Transferimde başkanımız Hasan Çavuşoğlu ile görüştük. Bana projelerinden bahsetti. Anlattığı projelerin hepsi bir bir gerçekleşti. O dönem anlattıkları bana hayal gibi geliyordu. Ama başkan çok inanmıştı. Artık Avrupa kovalayan bir takımız.İşte Efecan'ın gözünden takım arkadaşları: En çok konuşan kesinlikle Tzavellas. Off! çok konuşur. En komik ben olabilirim! En cimriler arasında Junior var. En cömert Ceyhun Gülselam. Acayip eli açıktır. En çabuk sinirlenen yine Tzavellas, saha içinde çok çabuk parlıyor. En sakini Baiano ile kaleci Marafona. Hep beraber takılıyorlar ama birbirleriyle bile konuşmuyorlar! Birbirlerinden ayrılırken 'Bye' bile demiyorlar, el işaretiyle anlaşıyorlar.Centilmen futboluyla dikkat çeken Efecan, kariyeri boyunca 355 maçta sadece bir kez kırmızı kart gördü.Efecan futbol hayatı boyunca altı farklı takımın formasını giydi (Alanya, Kartal, Gaziantep, Sarıyer, Adanaspor, Adana Demir).31 yaşındaki Efecan 2'si A Milli olmak üzere 7 kez milli formayı sırtına geçirdi.Alanyaspor formasını 213 kez giyen Efecan 21 gol, 34 asist ile 55 gole katkı sağladı.

BUGÜN NELER OLDU