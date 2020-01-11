VAR kullanılmasaydı Sivasspor lider olamazdı

Çocukluk yıllarında başlayan futbol sevdasının peşinden koşan ve kariyerinin ilk adımlarını Galatasaray altyapısında atan Efecan Karaca
, şimdi Aytemiz Alanyaspor'da hedeflerini kovalıyor. En büyük hayallerinden biri olan A Milli formayı da sırtına geçirmeyi başaran 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Antalya'da SABAH SPOR
'un konuğu oldu. İlk transfer teklifini aldığı zaman, "Oraya tatile bile gitmedim"
dediği Alanya'da 7. sezonunu geçiren Efecan'ın hikâyesini ve lig yarışına dair düşündüklerini gelin kendi ağzından dinleyelim:
* Benim transferime vesile olan hoca Mehmet Altıparmak'tır. Bana ilk söylediğinde espri olarak, 'Ben Alanya'ya tatile bile gitmedim' demiştim. Ama şimdi futbolu bıraktıktan sonra Alanya'da yaşamayı düşünüyorum.
* Sezonun ilk yarısında 29 puan yaptık. Hedef koymuyorum ama 60 puan yapacak kalitemiz var. Neden Avrupa kupalarına katılan bir Alanya olmasın?
* VAR'ın futbolun heyecanını biraz kaybettirdiği gerçek. Herkes farklı bir görüş belirtse de bence güzel bir uygulama. Belki VAR kullanılmasaydı Sivasspor, Süper Lig'de şu an zirvede yer almayacaktı. Adaletin daha fazla sağlanması için güzel bir çalışma.
OZAN 'BEN NEREYE GELDİM' DİYORDU
* Ozan Tufan, F.Bahçe'den bize ilk geldiğinde psikolojik olarak iyi durumda değildi. Bir otelde kamp yapıyorduk. Yanıma oturdu, o esnada hava kötüydü ve şimşekler çakıyordu. Bana döndü ve "Ben nereye geldim?"
diye sordu. Ama sonra Alanyaspor oyuncusu olduğunu benimsedi. Kafasını sadece futbola verdi ve başarılı oldu.
Şimdi Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı. İnşallah daha iyi duruma gelir. Onunla gurur duyuyorum.
* Salih Uçan için de benzer bir hikâye var. İnşallah onu da Ozan gibi parlatacağız.
Biz herkesi parlatıyoruz! Salih de başlarda oynayamadı. G.Saray maçında sonradan girip iyi oynadı, sonra tempo yakaladı ve son maçlarda 11 oynamaya başladı.
* Erol Bulut için tam bir Alman disiplini diyebilirim. Müthiş bir enerjisi var.
Hocamız için herkes defansif oynatıyor diyor ama biz en çok gol atan takımlardan biriyiz. Ayrıca en az gol yiyen ikinci takımız. Bunu sağlayan Erol hocanın disiplin anlayışı.
İTALYA'YI YENERİZ
* Alanya'ya geldiğim gün biri bana A Milli Takım'a seçileceğimi söylese inanmazdım. Ama bugüne gelmek için çok çalıştım, çok sabrettim. Şimdi A Milli Takım'a seçildim. Bana bu şansı Şenol Güneş verdi. Efecan'ın bundan sonra daha çok çalışması lazım. Bu seviyede kalmak ve üzerine çıkmak için daha fazla çalışmak şart.
* EURO 2020 için çok heyecanlıyım. Kadroda olmayı çok istiyorum. Kurada kimin çıktığını hiç önemsemiyorum. Takımda harika bir aile ortamı var. Bu pozitif enerjiyle son dakikalarda maçlar kazandık, Dünya Şampiyonu Fransa ile kafa kafaya iki maç oynadık. Bence bu takım başarıyı hak ediyor. İtalya'yı yenebiliriz. Hatta günümüzde olursak herkesi yenebiliriz. Milli ruh geri geldi. Eskiden kimse milli maç olmasını istemiyordu.
EMRE BELÖZOĞLU HÂLÂ MERMİ GİBİ
* Emre Belözoğlu bir efsane. Milli Takım'da Şenol hocadan sonra bazen bizimle konuşuyor ve direkt damardan giriyor! Kendisine inanılmaz bakıyor, hâlâ mermi gibi. Her sabah 7'de kalkıyor. Fitness'ı aksatmaz. Hiç ekmek yemez. Kalori hesabı yapar. Maçtan iki gün de önce et yemez.
TRABZON, F.BAHÇE, BAŞAKŞEHİR ÖNDE
* Lig yarışında Sivasspor ekstra bir çıkış yaptı. Özellikle Türk oyuncuları çok iyi. Ama bence yarışta Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe bir tık daha önde gibi duruyor. Tabii biz de sonuna kadar kovalayacağız. Şampiyonluk olmasa da mutlaka Avrupa hedefliyoruz.
BAŞKANIN DEDİKLERİ BİR BİR ÇIKTI
* Benim burada 7. sezonum. İlk geldiğimde 2. Lig B kategorisindeydik. Transferimde başkanımız Hasan Çavuşoğlu ile görüştük. Bana projelerinden bahsetti. Anlattığı projelerin hepsi bir bir gerçekleşti. O dönem anlattıkları bana hayal gibi geliyordu. Ama başkan çok inanmıştı. Artık Avrupa kovalayan bir takımız.
OFF! TZAVELLAS ÇOK KONUŞUR!
İşte Efecan'ın gözünden takım arkadaşları: En çok konuşan kesinlikle Tzavellas. Off! çok konuşur. En komik ben olabilirim! En cimriler arasında Junior var. En cömert Ceyhun Gülselam. Acayip eli açıktır. En çabuk sinirlenen yine Tzavellas, saha içinde çok çabuk parlıyor. En sakini Baiano ile kaleci Marafona. Hep beraber takılıyorlar ama birbirleriyle bile konuşmuyorlar! Birbirlerinden ayrılırken 'Bye' bile demiyorlar, el işaretiyle anlaşıyorlar.
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Centilmen futboluyla dikkat çeken Efecan, kariyeri boyunca 355 maçta sadece bir kez kırmızı kart gördü.
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Efecan futbol hayatı boyunca altı farklı takımın formasını giydi (Alanya, Kartal, Gaziantep, Sarıyer, Adanaspor, Adana Demir).
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31 yaşındaki Efecan 2'si A Milli olmak üzere 7 kez milli formayı sırtına geçirdi.
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Alanyaspor formasını 213 kez giyen Efecan 21 gol, 34 asist ile 55 gole katkı sağladı.