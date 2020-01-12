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'na 'in talip olduğu iddia edildi

Bu sezon Milan formasıyla İtalya Serie A'da toplam 18 maçta forma giyen ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiası ortaya atıldı. İstediği performans seviyesşne bir türlü çıkamayan yıldız futbolcu ile İngiltere devi 'in ilgilendiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 15:44
Hakan Çalhanoğlu'na Arsenal'in talip olduğu iddia edildi

Premier Lig ekiplerinden Newcastle'ın radarında olduğu iddia edilen Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu için bu kez Arsenal iddiaları gündeme geldi.

ARTETA TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu transferi için Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın istekli olduğu iddia öne sürüldü.

18 MAÇTA GÖREV YAPTI

Hakan Çalhanoğlu'nun adı daha önce de Newcastle United ile anılmıştı.

25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu bu sezon 18 maçta forma giyip bu maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve toplamda bin 493 dakika sahada kaldı. A Milli Takımımızın da sürekli oyuncularından olan Çalhanoğlu'nun Serie A'da bu sezon 2 gol 1 asisti var.

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Hakan Çalhanoğlu'na Arsenal'in talip olduğu iddia edildi
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