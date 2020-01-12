Juventus'ta Merih Demiral şoku! Önce sevindirdi sonra üzdü

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Roma'ya konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında Merih Demiral, Paulo Dybala'nın duran topta yaptığı ortaya sağ ayağıyla yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.



Merih Demiral 3. dakikada attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.



Golü sonrası Merih Demiral'ı tebrik eden ilk isimlerden biri Paulo Dybala oldu.

10. dakikada ise Cristano Ronaldo'nun penaltıdan bulduğu golle Juventus farkı 2'ye çıkardı.

15. dakikada Juventus'un kullandığı duran top pozisyonunda milli oyuncu, hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı.

Sol ayağını tutarak acı içinde yerde kalan Merih'in yaşadığı sakatlık sonrası Juventus sağlık görevlileri derhal müdahalede bulunurken Merih bir süre kendisini denemek için sağlık ekibinden süre istedi.

Ancak oyuna devam edemeyen milli oyuncu 19. dakikada yerini Matthijs De Ligt'e bıraktı.