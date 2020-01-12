MAÇ SONUCU | Ergene Velimeşespor 5 - 0 Sakaryaspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Ergene Velimeşespor sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor ile Sakaryaspor, Velimeşe Sahası'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek ve Mustafa Han hakem üçlüsü yönetti. Ev sahibi takım, ilk yarıyı golcüsü Onat Kutay ve kaptanı Fatih'ten bulduğu gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da Fatih'in penaltından ve Burhan'ın da iki golüyle Ergene Velimeşerspor, rakibini 5-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Ergene Velimeşespor, gelecek hafta deplasmanda Uşakspor ile mücadele edecek.

Futbolda TFF 2. Lig'in 18. haftası yapılan 10 maçla sona erdi. Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Elazığspor-Bayburt Özel İdare: 0-0

Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor: 2-1

Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor: 5-0

Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor: 0-2

Beyaz Grup:

Şanlıurfaspor-Başkent Akademi: 1-4

Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor: 3-0

1922 Konyaspor-Çorum FK: 1-0

Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0





"KİRALIK" YAZILI FORMAYLA ÇIKTILAR

Sakaryaspor'da BMC'nin sponsorluk süresinin sona ermesiyle göğüs reklamı için sponsor bulunamadı.

Yeşil siyahlı yönetim de destek verilmemesine dikkat çekmek için deplasmanda oynadıkları Ergene Velimeşe maçına, formanın önüne "Kiralık" yazısını yazdırdı. Sakaryaspor maça, önünde "Kiralık" yazan formayla çıktı.