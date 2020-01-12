Tahkim’den iki deve ret!

FF, Tahkim Kurulu'nun, Fenerbahçe'ninve Beşiktaş'ınkararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti. Tahkim şu ifadeleri kullandı:TFF Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin itirazlarına verdiği ret cevabı ne anlama geliyor? İşte tüm Türkiye için merak edilenleri SABAH SPOR açıklıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, kulüp lisans ve Finansal Fair Play (FFP) talimatının hukuki olarak doğru bir zemine oturtulmadığı ve lisans yönetmeliğindeki eksikliklerin giderilmeden yaptırım uygulamasının yanlış olacağını belirten ifadelerle itiraz ettiler. Yani iki kulübün itirazlarındaki ana çıkış noktası talimatın hukuki altyapısının sağlam olmadığı yönündeydi. Ancak Tahkim Kurulu bu iki itirazın ardından talimattausul yönünden talimata herhangi bir müdahalede bulunamayacağını ifade ederek itirazları reddetti.Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen ve sorulan soru "Bu reddin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş devre arasında transfer yapabilecek mi?" Tahkim Kurulu bu iki kulübün transfer yapıp yapmamasına karar verecek mercii kesinlikle değil.BILINDIĞI gibi Fenerbahçe diğer kulüplerden farklı olarak borç yapılandırmasının henüz gerçekleştirmedi. Bu konuyla ilgili yaklaşık 1 aydır bankalarla yüksek kredi borcunu yeniden yapılandırma görüşmelerini sürdürenBunun gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe yeni bilançolarla tekrar Lisans Kurulu'nun önüne gidipgibi argümanlar sunarsa harcama limitini yeniden gözden geçirilebilir. Bu esnada oyuncu satışı veya kiralaması yöntemiyle maaş bütçesinde boşluk yaratılıp farklı transferler de yapılabilir.TAHKİM'İN ret kararıyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, başlattığı hukuki süreç ile takım harcama limiti belirlenirken kullanılan ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini yansıtmayan %31.5 faiz oranı yerine reel faiz oranlarının kullanılmasını talep etmişti. Tahkim Kurulu'nun verdiği kararla, transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Bunun gerekçesini anlamakta güçlük çekmemize karşılık, kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz."

BUGÜN NELER OLDU