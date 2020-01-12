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Villa Park'ta 'den farklı galibiyet

'de oynanan maçta , deplasmanda 'yı 6-1 yendi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 12.1.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 22:18
Villa Park'ta Manchester City'den farklı galibiyet

Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, 22. hafta mücadelesinde Aston Villa'ya konuk oldu.

Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun "hat-trick" yaptığı maçta Manchester ekibinin diğer gollerini Riyad Mahrez (2) ve Gabriel Jesus atarken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Anwar El Ghazi kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de 176 gole ulaşan Agüero, Thierry Henry'yi geçerek lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olurken, 12 kezle de ligin en fazla hat-trick yapan oyuncusu unvanını elde etti.

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Villa Park'ta Manchester City'den farklı galibiyet
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