Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF fikstürü duyurdu: 2020 Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği ara transfer dönemi heyecanı geçen hafta başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere, Anadolu kulüplerinin taraftarları da takımlarının hangi oyuncu ya da oyuncuları transfer edeceklerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda,, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir açıklama yapılırken ikinci devrenin fikstürü duyuruldu ve ara transfer sezonu başlangıç ile bitiş tarihi bilgisi de açıklandı. Peki, 2020 Ara transfer dönemi ne zaman bitecek, Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte, konuya yönelik merak edilenler...

2020 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başladı ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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OYUNCU TESCİLİ NASIL OLACAK?

Süper Lig takımları, 28 futbolcuya A Takım Listesi'nde yer verebilirken mevcut kurallara göre bu isimlerden en az 14 tanesinin Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunun bulunması gerekiyor.

Takımlar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadroya katılan futbolcuları, karşılaşmalardan 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ne dahil edebilecek. Ayrıca kulüplerin ara transfer döneminin sona ermesini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz edilmesi zorunlu olacak.