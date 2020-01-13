Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu!

'nin maçı kadrosu belli oldu!

'in ikinci yarısı için hazırlıklarını 'da sürdüren , 'nda oynanacak maçı için doğrudan bu şehre gitti. Sarı-lacivertlilerde bu maçın kadrosu da belli olurken, takımdan ayrılması beklenen , ve kafilede yer aldı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 13.1.2020 17:44
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.

İşte Fenerbahçe'nin ikinci transferi! Simon Falette'in ardından...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN