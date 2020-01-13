Galatasaray'ın yeni transferi Jeison Murillo mu olacak? Jeison Murillo kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sezonun ilk yarısında gerek gösterdiği performans gerek yıldız oyunlarından aldığı verim ile beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Şuana kadar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağlamayı başaran aslan, Ryan Babel'i ise Ajax'a kiralık olarak gönderdi. Kanat ve bek rotasyonunu sağlayan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi. Savunma transferi için gözünü Sampdoria forması giyen Sarı Kırmızılılar Jeison Murillo'yu renklerine bağlamaya çok yakın. Ligin ilk yarısında Sampdoria'da 9 maçta 660 dakika görev alan 27 yaşındaki futbolcu ile anlaşan Galatasaray, İtalyan ekibini ikna ederse transfer gerçekleşecek. Peki, Jeison Murillo kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte bu soruların yanıtları ve Jeison Murillo transferinde son durum!

JEİSON MURİLLO KİMDİR? JEİSON MURİLLO NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Transfer dönemi sona ermeden mutlaka bir stoperi renklerine bağlayacak olan sarı-kırmızılı ekipte 1 numaralı hedef; Jeison Murillo... Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bu işi bitirmek istiyor. Kulübü Sampdoria ise stoper almadan, Murillo'yu bırakmaya yanaşmıyordu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Sampdoria, 1-2 gün içerisinde Napoli'den Lorenzo Tonelli'yi kadrosuna katacak. Bu konuda her iki takımın görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetim de gelişmeleri yakından izliyor.

FALCAO ARACI

Tonelli transferinin büyük bir merakla sonuçlanmasını bekleyen Galatasaray, Murillo'nun menajeriyle de pazarlıkları noktalayacak. Kolombiyalı yıldızın düzenli oynayacağı için sarı-kırmızılılara gelmeye olumlu yaklaştığı belirtildi.

JEİSON MURİLLO KİMDİR?

27 yaşındaki savunma oyuncusu Murillo Inter, Valencia, Barcelona gibi takımların formasını giydikten sonra 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Sampdoria'ya transfer oldu. Bu sezon Serie A'da 10, İtalya Kupası'nda da 2 maça çıkan yıldız futbolcu 844 dakika sahada kaldı.