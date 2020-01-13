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transferinde 'a rakip çıktı

Christian Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası stoper transferine ağırlık veren 'da gündemin bir numaralı ismi İtalya ekiplerinden 'da forma giyen . Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için İtalya'ya giderken 23 yaşındaki stoper için bir diğer İtalyan ekibi Sampdoria da devreye girdi.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 12.1.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 01:51
Mert Çetin transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

Roma'nın sezon başında kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı vermediği Mert Çetin aranılan isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip genç savunmacıyı kiralamak için uğraş verirken Sampdoria da devreye girdi. İtalyan basınından Il Secolo XIX sitesinin haberine göre stoper arayışında olan Serie A ekibi, Roma'da yedek kulübesine mahkum olan Mert Çetin'i istiyor. Genç stoperi 18 aylığına kiralamayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, Sampdoria ile rekabet etmek zorunda kaldığı belirtildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK İTALYA'YA GİTTİ

Luyindama'nın sezonu kapatması nedeniyle stoper arayan Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Sampdoria forması giyen Murillo olduğu ifade edilirken 'şimdi iki kulübün Mert Çetin için yarışacak' yorumu yapıldı. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğu ve bu nedenle 23 yaşındaki futbolcunun transferinde öne çıktığı da aktarıldı. Bu arada daha önce de Albayrak'ın Roma ile masaya oturmak için İtalya'ya gittiği de ifade edilmişti.

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Mert Çetin transferinde Galatasaray'a rakip çıktı
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