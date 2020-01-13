SON DAKİKA | Merih Demiral sezonu kapattı!

İtalya Serie A'da Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Juventus'ta, Merih Demiral şoku yaşanıyor. Karşılaşmada takımı adına ilk golü kaydeden Merih Demiral, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Sarri'nin maçın ardından "Sakatlığı ciddi görünüyor" dediği milli futbolcunun son durumu netlik kazandı. Sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklanan Merih Demiral, sezonu kapattı.
EURO 2020 TEHLİKESİ!
A Milli Futbol Takımı'mızın da önemli isimleri arasında yer alan Merih Demiral'ın sakatlığı adeta şok etkisi yarattı. Sezonu kapatan yıldız futbolcunun EURO 2020'ye yetişmesi de beklenmiyor.
JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA!
Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan devi Juventus'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlılar Merih'in ameliyat edileceğini duyurdu.
ÇAĞLAR'DAN MESAJ VAR!
Merih Demiral'ın Milli Takım'dan partneri Çağlar Söyüncü de geçmiş olsun dileklerinde bulunan isimler arasındaydı. Çağlar, "Çabuk dön partner" mesajını paylaştı.