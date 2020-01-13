Süper kupa Real Madrid’in

İspanya Süper Kupası'nı, Atletico Madrid'i penaltılarla deviren Real Madrid kazandı. Suudi Arabistan'da oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti.Uzatma süresinde de iki ekip fileleri havalandıramayınca penaltılara geçildi. Penaltı atışlarında hata yapmayan Zidane'ın öğrencileri, Atletico'yu 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Eflatun-beyazlılar bu kupayı 11. kez müzesine götürdü.Ömer ÜRÜNDÜLSüper Kupa finalini penaltılarla kazanan Real Madrid oldu. 120 dakikalık maç, iki takımın da kontrollü futboluyla düşük tempolu ve az pozisyonlu geçti. Maçın en kritik anı 115. dakikadaki pozisyondu. Morata, geniş alanda uzun bir topta gole giderken, geriden o yorgunluğa rağmen müthiş bir deparla yetişip, kırmızı kart görmeyi göze alarak düşüren Valverde, maçın da adamı seçildi. Bana göre Simeone dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Böyle dar ve kapasitesi sınırlı bir kadroyla büyük işler başarıyor. 3 gün içinde Barcelona'yı yenip, Real Madrid'e penaltılarla kaybettiler. Real Madrid'i de kutluyorum.

BUGÜN NELER OLDU