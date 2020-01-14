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: Lütfen beni karşılaşmasına yetiştirin’

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Adem Ljajic: Lütfen beni Sivasspor karşılaşmasına yetiştirin’
Antalya kampında talihsiz bir sakatlık yaşayan Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Adem Ljajic, lige yetişmek için elinden geleni yapıyor. Antrenmanda ayak bileğini burkan futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı açıklanmış ve 4-5 gün dinlendirileceği kaydedilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Erzurumspor maçı kadrosunda yer almayacak olan 27 yaşında oyuncunun, Süper Lig'in ilk haftasında lider Sivasspor ile oynanacak maça yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Sağlık ekibi, Ljajic'in ağrılarının tamamen geçmesine yönelik tedavi uyguluyor. Beşiktaşlı oyuncunun da doktorlara, "Sivas maçında oynamak istiyorum. Lütfen elinizden geleni yapın" dediği öğrenildi.
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Adem Ljajic: Lütfen beni Sivasspor karşılaşmasına yetiştirin’
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