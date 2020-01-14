Barcelona’nın yeni teknik direktörü Quique Setien kimdir? Quique Setien’in futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri

Dünya devi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde beklenen sportif başarının uzağında kalınması sebebiyle teknik direktör Valverde ile yollarını ayırdı. İspanyol teknik adamdan boşalan koltuğa 61 yaşındaki Quique Setien getirildi. Quique Setien'in göreve gelmesinin ardından kariyeri araştırılmaya başlandı. Daha önce Lugo, Las Palmas ve Real Betis takımlarını çalıştıran tecrübeli teknik adamın futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri merak ediliyor. İşte satır başları ile Quique Setien kimdir sorusunun cevabı…

BARCELONA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, şok bir kararla Ernesto Valverde ile yollarını ayırdı. İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e elenen Barcelona, Suudi Arabistan dönüşü Valverde'nin görevine son verdi. Valverde, Barcelona ile 2 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Katalan ekibinin Valverde'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Quique Setien'i getirdiği belirtildi. 61 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2022 yılına kadar anlaşma imzalayan Barcelona, resmi sitesinden yeni hocasına 'Hoş geldin' mesajı yayınladı.

Son olarak İspanya'da Real Betis'i çalıştıran Quique Setien, takımının başında çıktığı 95 maçta 1.46 puan ortalaması tutturdu. Kariyerine Racing Santander'i çalıştırarak başlayan Quique Setien, Real Betis'ten önce sırasıyla Ekvator Ginesi Milli Takımı, Logrones, Lugo ve Las Palmas'ı çalıştırmıştı.

Barcelona'nın görevine son verdiği Ernesto Valverde ise Katalan ekibinin başında 145 maça çıkarken, 2.23 puan ortalamasına ulaşmıştı.

QUİQUE SETİEN KİMDİR?

Tam ismi Enrique Setién Solar olan teknik adam, 27 Eylül 1958'de İspanya'nın Santander şehrinde dünyaya geldi.

Futbolculuk döneminde orta sahada görev yapan Setien, alt yaş gruplarında Casablanca ve Perines kadrolarında yer alırken ilk La Liga deneyimini 1977'de Racing Santander ile yaşadı.

1977-1985 yılları arasında Racing Santander forması giyen Setien, 1985'te Atletico Madrid'e transfer oldu. Burada ilk 2 yılda başarılı bir performans sergileyen Setien, 3. sezonunda kulüp sahibi Jesus Gil ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrıldı.

Daha sonra 1988-1992 yılları arasında Logrones forması giyen Setien, 1992'de eski kulübü Racing Santander'e döndü. 1996'da ise 38 yaşında son olarak 3. lig Play-Off'larında mücadele eden Levante'de 3 maçlık bir macera yaşayarak futbol kariyerini sonlandırdı.

Setien, İspanya Milli Takımı formasıyla ise 3 kez mücadele etti.

SETİEN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Setien, teknik direktörlük kariyerine de 2001 yılında Racing Santander ile başladı. Sonrasında Poli Ejideo ve Ekvator Ginesi'nde kısa süreli görevler yapan Setien, 2007'de bir başka eski takımı Logrones'in başına geçti. Fakat buradaki macerası da çok uzun sürmedi ve sezon ortasında görevine son verildi.

2009'un yaz aylarında ise Setien, Lugo'nun başına geçirildi. Buradaki üçüncü yılında takımın ikinci lige yükselmesini sağladı ki bu kulüp tarihinde ikinci kez gerçekleşen bir durumdu. Geride kalan 3 yılda takım 11 ila 15. sıralar arasında ligde kalmayı başardı.

19 Ekim 2015'te ise Paco Herrera'nın görevine son verilmesinin ardından Las Palmas'ın başına geçti. İlk sezonunda takımı 11. sırada tutmayı başardı. 18 Mart 2017'de ise yönetim ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle kulübünden ayrıldı.

Mayıs 2017'de ise Real Betis'in başına geçti ve ilk sezonunda takımı 6. sıraya taşıdı ve daha sonra da kulübün UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmasını sağladı.

Mayıs 2019'da Real Betis'ten ayrılan Setien, Ocak 2020'de ise Ernesto Valverde'nin yerine Barcelona teknik direktörü oldu.