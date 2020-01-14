Başakşehir Kırklarelispor ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ligin favorilerinden Başakşehir, 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala futbolseverler 'Başakşehir Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?' aratmaları yapıyor. Konuk ekip bir önceki turda Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve deplasman golü kuralı ile rakibini kupanın dışına itmeyi başarmıştı. Diğer tarafta Başakşehir ise Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelmiş. 1-0 ve 2-0'lık skorlarla rakibini elemeyi başarmıştı. Peki, Başakşehir Kırklarelispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak? İşte bu soruların yanıtları…

BAŞAKŞEHİR KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Kırklarelispor arasındaki mücadele 14 Ocak Salı (BUGÜN) günü saat 16:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Atv ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Hakem Sistemi de devreye girecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Salı

Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00

Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30

İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00

15 Ocak Çarşamba

Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00

Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30

Rizespor Galatasaray Saat: 20:30

16 Ocak Perşembe

Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00

Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30