CANLI İZLE | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 18.30'da başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Ateş.

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22' Mert Hakan Yandaş

Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'un 17. dakikada ağlara gönderdiği top VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ASpor CANLI YAYIN

İlk 11'ler

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Özer, Mustafa, Hadebe, Erkan, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Ahmed, Fofana, Umut Bulut