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Galatasaraylı yıldıza 12 milyon Euro'luk teklif!

'da çalışmaları sürüyor. 'de ikinci yarının ilk maçında evinde Denizlispor'u konuk edecek olan Galatasaray, 'nda ise deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşmaların hazırlıklarını 'da sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Şimdiye kadar eski futbolcusu , Marcelo Saracchi ve 'yı kadrosuna katan Aslan, defans hattını daha da güçlendirmek istiyor. Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdaki yabancı sayısını düşürmek istiyor. Yabancı transferi yapabilmek için kontenjandan yer açmak zorunda olan Galatasaray'ın şu anki yabancı sayısı 17... Galatasaray'a bu bağlamda müjdeli haber geldi. Takımda düşünülmeyen isme tam 12 milyon Euro'luk teklif yapıldı... İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 10:20
Galatasaraylı yıldıza 12 milyon Euro'luk teklif!

'da çalışmaları hız kazandı. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Aslan, ilk olarak eski futbolcusu 'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Ancak, ülkesi 'da sıtma hastalığına yakalanan yıldız futbolcunun ne zaman döneceği bilinmezliğini koruyor. En az 4 hafta takımdan ayrı kalması beklenen yıldız futbolcu için bu süre daha da uzayabilir. Galatasaray, Onyekuru'nun ardından kadrosunu Leipzig'ten Saracchi ile güçlendirdi. Uruguaylı sol bek 1.5 yıllığına kiralandı. Aslan, son olarak ile sözleşmesini fesheden 'yı kadrosuna katmıştı. Bu transferlerle birlikte Galatasaray'ın kadrosunda 17 yabancı futbolcu olmuş oldu...

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Galatasaraylı yıldıza 12 milyon Euro'luk teklif!
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