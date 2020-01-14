Galatasaraylı yıldıza 12 milyon Euro'luk teklif!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Aslan, ilk olarak eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Ancak, ülkesi Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan yıldız futbolcunun ne zaman döneceği bilinmezliğini koruyor. En az 4 hafta takımdan ayrı kalması beklenen yıldız futbolcu için bu süre daha da uzayabilir. Galatasaray, Onyekuru'nun ardından kadrosunu Leipzig'ten Saracchi ile güçlendirdi. Uruguaylı sol bek 1.5 yıllığına kiralandı. Aslan, son olarak Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Bu transferlerle birlikte Galatasaray'ın kadrosunda 17 yabancı futbolcu olmuş oldu...