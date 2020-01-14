Güçlünün hukuku değil artık hukukun gücü var

"3 Temmuz Ruhu" başlıklıbir kampanya ile sahte dışmihraklar yaratarak kendicamiasını konsolide etmeye çalışanlarınlehine işleyen düzen de iflas etmiştir.Evet; Trabzon, oyununortasında yapılmaya çalışılan kuraldeğişikliğine şiddetle itiraz etmiş; bu vebenzer hukuk dışı hareketlerin karşısındaduracağını açık bir şekilde vurgulamıştır.Son açıklamalarınkabak tadı vermeye başladığınınaltını bir kez daha çizerken, kulübümüzekarşı takınılan bu tutum ve davranışlar,ne kadar doğru işler yaptığımız ve doğruyolda olduğumuzun göstergesidir.Mayıs ve Ağustos arasındaki gelirler (2019)17 milyon Euro12 milyon Euro3 milyon Euro2.7 milyon Euro7 milyon Euro5 milyon Euro46.7 milyon Euro10 milyon Euro (Bonservis ve menajer ücretleri dahil)

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