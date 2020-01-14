Güçlünün hukuku değil artık hukukun gücü var

Ne gariptir ki kulübümüz, TFF ve Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor!
"3 Temmuz Ruhu" başlıklı
bir kampanya ile sahte dış
mihraklar yaratarak kendi
camiasını konsolide etmeye çalışanların
lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır.
Evet; Trabzon, oyunun
ortasında yapılmaya çalışılan kural
değişikliğine şiddetle itiraz etmiş; bu ve
benzer hukuk dışı hareketlerin karşısında
duracağını açık bir şekilde vurgulamıştır. Yetiştirdiğimiz 6 ismin değeri 70 milyon Euro'ya ulaşmıştır. Uğurcan'a 20 milyon, A.Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, H.Türkmen 4 milyon, A.Parmak 4 milyon ve Serkan 1.5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır.
Son açıklamaların
kabak tadı vermeye başladığının
altını bir kez daha çizerken, kulübümüze
karşı takınılan bu tutum ve davranışlar,
ne kadar doğru işler yaptığımız ve doğru
yolda olduğumuzun göstergesidir.
TRABZONSPOR GELİRLERİNİ SIRALADI
Mayıs ve Ağustos arasındaki gelirler (2019)
Yusuf Yazıcı transferi:
17 milyon Euro
Sermaye artışından:
12 milyon Euro
Göğüs reklamı:
3 milyon Euro
Turkcell-Huawei sponsorluk:
2.7 milyon Euro
Kombine, loca, ticari ürün satışlarından:
7 milyon Euro
UEFA geliri:
5 milyon Euro
Toplam gelir:
46.7 milyon Euro
Mayıs-Ağustos arası 17 oyuncu transferi için harcanan miktar:
10 milyon Euro (Bonservis ve menajer ücretleri dahil)