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Güçlünün hukuku değil artık hukukun gücü var

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ’a saat 14:61’de yazılı bir açıklama ile cevap vereceklerini söyledi ve şu açıklama geldi:

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Güçlünün hukuku değil artık hukukun gücü var
Ne gariptir ki kulübümüz, TFF ve Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor! "3 Temmuz Ruhu" başlıklı bir kampanya ile sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır. Evet; Trabzon, oyunun ortasında yapılmaya çalışılan kural değişikliğine şiddetle itiraz etmiş; bu ve benzer hukuk dışı hareketlerin karşısında duracağını açık bir şekilde vurgulamıştır. Yetiştirdiğimiz 6 ismin değeri 70 milyon Euro'ya ulaşmıştır. Uğurcan'a 20 milyon, A.Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, H.Türkmen 4 milyon, A.Parmak 4 milyon ve Serkan 1.5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır. Son açıklamaların kabak tadı vermeye başladığının altını bir kez daha çizerken, kulübümüze karşı takınılan bu tutum ve davranışlar, ne kadar doğru işler yaptığımız ve doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.

TRABZONSPOR GELİRLERİNİ SIRALADI
Mayıs ve Ağustos arasındaki gelirler (2019)
Yusuf Yazıcı transferi: 17 milyon Euro
Sermaye artışından: 12 milyon Euro
Göğüs reklamı: 3 milyon Euro
Turkcell-Huawei sponsorluk: 2.7 milyon Euro
Kombine, loca, ticari ürün satışlarından: 7 milyon Euro
UEFA geliri: 5 milyon Euro
Toplam gelir: 46.7 milyon Euro
Mayıs-Ağustos arası 17 oyuncu transferi için harcanan miktar: 10 milyon Euro (Bonservis ve menajer ücretleri dahil)

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