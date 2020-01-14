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'ten 'a kötü haber

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a kötü haber
Gözden çıkarılan ve Suudi Arabistan'dan transferi için 1 milyon Euro'luk teklif alan Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. Antalya kampında Altınordu ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun çekilen MR sonrası sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu sakatlığından dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu arada Beşiktaş yönetiminin, satarak ciddi bir mali yükten kurtulmayı planladığı Lens için görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında.
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Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a kötü haber
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