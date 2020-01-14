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Gözden çıkarılan ve Suudi Arabistan'dan transferi için 1 milyon Euro'luk teklif alan Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. Antalya kampında Altınordu ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun çekilen MR sonrası sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu sakatlığından dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.