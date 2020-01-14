Juventus'tan son dakika Merih Demiral açıklaması

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında oynanan Roma maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve çekilen MR'ının ardından 21 yaşındaki oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.
İtalyan ekibi, milli oyuncunun bu akşam başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Açıklamada oyuncunun sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtildi.
Ameliyatın Avusturya'nın Tirol eyaletinin başkenti Innsbruck'ta Profesör Christian Fink tarafından, Juventus kulüp doktoru Tzouroudis'in gözetiminde gerçekleştirildiği ve oldukça başarılı geçtiği vurgulandı.