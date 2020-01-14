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'tan son dakika açıklaması

İtalya 1. Futbol Ligi ekibi , Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilen milli oyuncu 'ın Profesör Dr. Christian Fink tarafından Juventus doktoru Tzouroudis'in gözetiminde başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. 21 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşünün 6-7 ayı bulacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 22:44 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 22:59
Juventus'tan son dakika Merih Demiral açıklaması

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında oynanan Roma maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve çekilen MR'ının ardından 21 yaşındaki oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.

İtalyan ekibi, milli oyuncunun bu akşam başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Açıklamada oyuncunun sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtildi.

Ameliyatın Avusturya'nın Tirol eyaletinin başkenti Innsbruck'ta Profesör Christian Fink tarafından, Juventus kulüp doktoru Tzouroudis'in gözetiminde gerçekleştirildiği ve oldukça başarılı geçtiği vurgulandı.

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Juventus'tan son dakika Merih Demiral açıklaması
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