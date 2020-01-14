Kayserispor-Fenerbahçe maçı atv’de

Kanarya 2020'nin ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele atv'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Antalya kampını dün tamamlayan Fenerbahçe, sakatlar dışında tam kadro olarak Kayseri'ye geçti. Sarılacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın ligde fazla oynatamadığı bazı isimlere şans vereceği gelen bilgiler arasında.
M.BAŞAKŞEHİR-GMG KIRKLARELİ
SAAT:
16.00 YAYIN:
A Spor
STAT:
Başakşehir Fatih Terim
HAKEM:
Mustafa Öğretmenoğlu
D.G.SİVAS-BTC TURK Y.MALATYA
SAAT:
18.30 YAYIN:
A Spor
STAT:
Yeni 4 Eylül
HAKEM:
Özgür Yankaya