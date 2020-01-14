Kayserispor-Fenerbahçe maçı atv’de

BUGÜN NELER OLDU

Kanarya 2020'nin ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.Antalya kampını dün tamamlayan Fenerbahçe, sakatlar dışında tam kadro olarak Kayseri'ye geçti. Sarılacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın ligde fazla oynatamadığı bazı isimlere şans vereceği gelen bilgiler arasında.16.00A SporBaşakşehir Fatih TerimMustafa Öğretmenoğlu18.30A SporYeni 4 EylülÖzgür Yankaya