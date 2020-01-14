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ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? muhtemel 11'ler

son 16 turu ilk maçında , sahasında 'yi ağırlayacak. Süper Lig'e verilen devre arasının ardından 2020'nin ilk resmi maçına Kayserispor karşısında çıkacak olan sarı lacivertlilerde mutlak galibiyet parolası belirlendi. Kötü günler geçiren ev sahibi ekibi de Fenerbahçe karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi yaklaştıkça, 'Kayserispor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve merak edilen detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 16:00
Kayserispor Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmesi ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan sarı lacivertlililer, 2020'nin ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak. Ersun Yanal'ın öğrencileri ilk karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek için sahada yer alacak. Süper Lig'de son sırada bulunan ve finansal sıkıntılar nedeniyle kötü dönemler geçiren ev sahibi ekibi de Fenerbahçe karşısında bir sürprize imza atmak istiyor.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Son 16 turu kapsamında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Haberimizden, muhtemel 11'ler, canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Kayserispor Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
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