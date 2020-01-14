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- Kırklarelispor | CANLI YAYIN

'nda heyecan sürüyor. 'in şampiyonluk adaylarından sahasında Kırklarelispor'u konuk ediyor. Son 16 turu ilk maçında Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başladı. Zorlu mücadelenin canlı yayını A Spor ekranlarında ve sabah.com.tr spor sayfasında naklen yayınlanıyor. Başakşehir'de hedef karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 21 Ocak'ta oynanacak olan rövanş öncesi avantaj yakalamak...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 16:04
Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile GMG Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Salı

Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00

Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30

İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00

15 Ocak Çarşamba

Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00

Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30

Rizespor Galatasaray Saat: 20:30

16 Ocak Perşembe

Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00

Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30

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Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor | CANLI YAYIN
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