Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile GMG Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI
14 Ocak Salı
Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00
Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30
İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00
15 Ocak Çarşamba
Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00
Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30
Rizespor Galatasaray Saat: 20:30
16 Ocak Perşembe
Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00
Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30