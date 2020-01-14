Merih Demiral’a büyük ayıp! Tepki yağıyor...

Juventus'un Roma ile oynadığı zorlu karşılaşmada sakatlanan Merih Demiral için; Roma, Inter, Barcelona gibi dev kulüpler geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan yıldız futbolcu için herhangi bir geçmiş olsun mesajı paylaşmayan De Ligt'ın Bonucci ile olan fotoğrafını paylaşması ise büyük tepkilere neden oldu.
Giriş Tarihi: 14.1.2020 14:26Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 14:28
Roma ile oynana zorlu karşılaşmanın 3'üncü dakikasında rakip fileleri havalandıran, 19'uncu dakikada ise sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.