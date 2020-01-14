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’a büyük ayıp! Tepki yağıyor...

'un ile oynadığı zorlu karşılaşmada sakatlanan için; Roma, Inter, gibi dev kulüpler geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan yıldız futbolcu için herhangi bir geçmiş olsun mesajı paylaşmayan De 'ın Bonucci ile olan fotoğrafını paylaşması ise büyük tepkilere neden oldu.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 14:28
Merih Demiral’a büyük ayıp! Tepki yağıyor...

ile oynana zorlu karşılaşmanın 3'üncü dakikasında rakip fileleri havalandıran, 19'uncu dakikada ise sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milli futbolcumuz 'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.

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Merih Demiral’a büyük ayıp! Tepki yağıyor...
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