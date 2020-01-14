Mustafa Cengiz: Ben edebimi bilirim o kadar basit olamam

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik olarak yaptığı "Gerçekleri saptırıyor ya da yanlış bilgilendiriliyor. Sempatik olmak, taraftara şirin gözüküp koltuğu sağlamlaştırmak için bir çeşit başkanlık sistemi olabilir ama kısa sürer. İnşallah bu yaştaki adam yalan konuşmuyordur. Yanlış bilgilendirilmiştir. Şeffaflık diyor ama Galatasaray'ın ödediği menajerlik ücreti 10 bin Euro"
sözlerine Ankara'da katıldığı Spor Çalıştayı'nda yanıt verdi:
NİYE BU KADAR ÇOK ÖFKELENDİNİZ
Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm.
'Oyun oynanırken kural değişmez'
sözcüğü genel bir sözcüktür. 'Bir defa kural değişti, play-off çıkarıldı' dediğimde
maalesef 'ya size yanlış bilgi verilmiş ya yanılıyorsunuz ya da yalan söylüyorsunuz'
şeklinde bir ibare kullanıldı.
Bunu bir kulüp başkanına yakıştıramadım.
Yalan söylediğimi iddia eden
rakip kulübün sayın başkanına soruyorum; bu kural değişikliğini resmi olarak talep eden yayıncı kuruluş, resmen yapan TFF. Sizin ne gibi bir dahliniz var da benim bu sözcüğümü üzerinize alındınız.
Benim için yalan söylüyor diyecek
kadar öfkelenerek buna sahip çıkıyorsunuz.
2011-2012 sezonunda play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz?
500 MİLYON HARCAMA LİMİTİM VAR
Limit artırımıyla ilgili TFF, çok ciddi çalışma yaptı.
Arkadaşlar konular
açık ve net; '15 Aralık'a kadar lütfen itirazınız
varsa yapın, yoksa ben hükmü
vereceğim' dedi. TFF, 28 Aralık'ta da kulüplerin
durumunu tespit etti, bağladı.
Ondan sonra 'vay ben duymadım, benim projem vardı' diyemezsiniz.
Galatasaray'ın
açığa düşeceğini zanneden insanlar
oldu. 13 milyona futbolcu aldı,
Falcao'yu aldı, har vurup harman savuruyor
diye konuşmalar bizim kulağımıza
geldi. Benim şu an 500 milyon TL harcama limitim var. TFF bilgileri sızdırdı deniyor.
Koyun, herkesin ne kadar harcama
limiti var hepsi ortaya çıksın. Lafla
şeffaflık olmaz. Bir kulüp başkanına,
değerli bir camianın başkanına 'yalancısın'
diyecek kadar basitliğe düşmem.
O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam.
Benim bütün
camialara derin saygım var ama bu lafla
olmaz. Biz, sizin fıtratınızda var dendiğini
de kayıtlarda var biliyoruz. Buralara
da girmiyorum. Benim edebim böyle konuşmaya müsaade etmez.
AKLA GELMEYECEK ŞEYTANLIKLAR
Ben yapılandırmadan memnunum.
Memnun olan yok deniyor. Devletimiz
elinden geleni yapıyor. Ürküp korkup teşekkür etmeyeceksiniz, kendiniz içinizden geldiği gibi yapacaksınız. Tornistan teşekkürleri olmaz.
Menajerlere
ödenen paranın 10 bin Euro olmasına
ben de şaşırdım. Biz 100 milyon lira
ödedik. Göreve geldiğim günden bu yana menajerlere toplam ödediğimiz para 13.6 milyon Euro.
Bunun TFF'nin internet
sitesinde yazılıp yazılmaması beni
hiç ilgilendirmez. Bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen, üreten, konuşan zihniyetleri buradan şiddetle kınıyorum.
Kişiye sormuşlar
nasıl bilirsin, kendim gibi demiş.
FETÖ'DEN SONRA EN ÇOK KİM ŞAMPİYON OLMUŞ
Yapılandırma maalesef saptırılıyor. Sanki bir ceza var, siz buna uyun, bu tişörtü herkes giysin... Dar geliyorsa giyme. Seni mecbur tutan yok. Devletin öyle bir mecburiyeti yok.
UEFA ile toplantı yaptık, bize 'bu yapılandırma devletin futbola müdahalesi mi' diye sordu. Oturduk, anlattık, hayır dedik. Biz şimdi gelecek yönetimlere acılı reçete, miras bırakmayalım diye mücadele ediyoruz. Olay bu, yapılandırma için devletimize, Bankalar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım.
FETÖ'nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış ona da bakın. (Not: 2015-16 ve 2016-17'de Beşiktaş, 2017-18 /2018- 19'da G.Saray şampiyon oldu.)