Mustafa Cengiz: Ben edebimi bilirim o kadar basit olamam

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik olarak yaptığısözlerine Ankara'da katıldığı Spor Çalıştayı'nda yanıt verdi:'Oyun oynanırken kural değişmez'sözcüğü genel bir sözcüktür.maalesefşeklinde bir ibare kullanıldı.Bunu bir kulüp başkanına yakıştıramadım.Yalan söylediğimi iddia edenrakip kulübün sayın başkanına soruyorum;Benim için yalan söylüyor diyecekkadar öfkelenerek buna sahip çıkıyorsunuz.2011-2012 sezonundaArkadaşlar konularaçık ve net; '15 Aralık'a kadar lütfen itirazınızvarsa yapın, yoksa ben hükmüvereceğim' dedi. TFF, 28 Aralık'ta da kulüplerindurumunu tespit etti, bağladı.Ondan sonraGalatasaray'ınaçığa düşeceğini zanneden insanlaroldu. 13 milyona futbolcu aldı,Falcao'yu aldı, har vurup harman savuruyordiye konuşmalar bizim kulağımızageldi.Koyun, herkesin ne kadar harcamalimiti var hepsi ortaya çıksın. Laflaşeffaflık olmaz. Bir kulüp başkanına,değerli bir camianın başkanına 'yalancısın'diyecek kadar basitliğe düşmem.O kadar basit olamam.Benim bütüncamialara derin saygım var ama bu laflaolmaz. Biz, sizin fıtratınızda var dendiğinide kayıtlarda var biliyoruz. Buralarada girmiyorum.Memnun olan yok deniyor. Devletimizelinden geleni yapıyor.Menajerlereödenen paranın 10 bin Euro olmasınaben de şaşırdım. Biz 100 milyon liraödedik.Bunun TFF'nin internetsitesinde yazılıp yazılmaması benihiç ilgilendirmez.Kişiye sormuşlarnasıl bilirsin, kendim gibi demiş.Yapılandırma maalesef saptırılıyor. Sanki bir ceza var, siz buna uyun,UEFA ile toplantı yaptık, bize 'bu yapılandırma devletin futbola müdahalesi mi' diye sordu. Oturduk, anlattık, hayır dedik. Biz şimdi gelecek yönetimlere acılı reçete, miras bırakmayalım diye mücadele ediyoruz. Olay bu, yapılandırma için devletimize, Bankalar Birliği'ne teşekkür ediyorum.FETÖ'nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış ona da bakın.

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