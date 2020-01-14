Rizespor Galatasaray hangi kanalda? ZTK Rizespor Galatasaray ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları kapsamında Galatasaray Rizespor'la kıran kırana geçecek bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Bu heyecanlı ve bir o kadar da zorlu geçecek mücadeleye ilişkin detayları merak eden sporseverler arama motorlarında yoğun olarak, ZTK Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça ilişkin tüm merak edilenler…

ZTK RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

ZTK Rizespor Galatasaray karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;