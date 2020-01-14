Sivasspor, Yasin Öztekin’e resmi imzayı attırdı

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Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, prensip anlaşmasına vardığı Yasin Öztekin'i resmen kadrosuna kattı. Göztepe'nin kadro dışı bıraktığı 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sivas'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Yasin, "Taraftarlara teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok mesajlar attılar. İnşallah onların desteğiyle güzel sonuçlar alacağız. Lider takıma geldim, inşallah hep beraber şampiyon oluruz" ifadesini kullandı.