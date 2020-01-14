Sivasspor Yeni Malatyaspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı... (A SPOR İZLE)

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı deplasman ekibi Sivasspor 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmada goller 26. dakikada Hakan Arslan, 30. dakikada Mert Hakan Yandaş, 37. dakikada Guilherme ve 54. dakikada Emre Kılınç'tan gelmişti. Sivasspor Malatyaspor canlı izle konusu hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar maçın saat kaçta başlayacağını da merak ediyor. İlk 11'ler de açıklandı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bugün oynanacak 3 maç ile sahne alıyor. Lider Sivasspor, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nı yakından takip eden futbolseverlerin gözü kulağı bu akşam oynanacak Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının üzerinde olacak. Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak sorusu, günün öne çıkan başlıkları arasında yer alırken bu heyecan dolu geçmesi beklenen maça dair merak edilen bir başka konu ise maçın yayın bilgileri. Maçın başlama saatini merak eden futbolseverler aynı zamanda Sivasspor Malatyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ZTK son 16 turu maçı Sivasspor Malatyaspor maçının başlama saati ve yayın bilgilerine ilişkin detayların yanı sıra maç öncesi iki takım adına öne çıkan satır başları…

Demir Grup Sivasspor, bu akşam BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında çubuklu formayı giyecek.

Yeni Malatyaspor, Sivasspor karşısında sarı formayla mücadele edecek.

SİVASSPOR

Samassa, Marcelo Goiano, Apindangoye, Caner, Ziya, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre, Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Derlek, Abdou Razack Traore, Volkan Eğri, Arouna Kone

YENİ MALATYASPOR

Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Mitchell Donald, Thievy Bifouma, Moryke Fofana, Özer Özdemir, Umut Bulut

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Murat Yıldırım, Afriyie Acquah, Ghaylen Chaaleli, Issam Chebake, Arturo Mina, Guilherme, Sakıb Aytaç

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçı bugün 18:30'da başlayacak. Bu mücadele A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu (1. Yardımcı hakem), Candaş Elbil (2. Yardımcı hakem), Cihan Ataş (dördüncü hakem), Zorbay Küçük (VAR), Esat Sancaktar (AVAR)

SİVASSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!